Hakem odasına giren Mourinho: Felaket olurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra ilginç bir harekete imza attı.Karşılaşmayı yöneten yabancı hakemlerin odasına giden Mourinho, yaşanılan diyaloğu da anlattı. Sloven hakem Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Slavko Vincic'e 'Buraya gelip bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim.dedim."