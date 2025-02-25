Hakem odasına giren Mourinho: Felaket olurdu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçtan sonra ilginç bir harekete imza attı. Portekizli çalıştırıcı, son düdüğün ardından soluğu hakem odasında aldı.
Karşılaşmayı yöneten yabancı hakemlerin odasına giden Mourinho, yaşanılan diyaloğu da anlattı. Sloven hakem Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan tecrübeli teknik adam, şunları söyledi: "Slavko Vincic'e 'Buraya gelip bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim. Türk hakem de (4. hakem Kadir Sağlam) oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı bir Türk hakem yönetseydi, felaket olurdu'
dedim."