‘Haziran ayında forvet gelecek’

F.Bahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, CNBC-e'ye transferler ve maaşların yüksekliği ile ilgili açıklamalar yaptı. Torunoğulları şunları söyledi: ''Maaşlar gerçekten çok yükseldi ve şu anda bizim ülkemizde ödenen maaşları İngiltere hariç Avrupa'da hiçbir kulüp ödemiyor. Bununla ilgili bizim de ülke olarak maaş kotası getirmemiz lazım. Yoksa 3-5 yıl sonra Türkiye'de de maaşlar ödenmeyecek duruma gelecek. Almanya'da 2 milyon Euro kazanan oyuncu, Türkiye'ye gelmek için 5 milyon istiyor. F.Bahçe'de transfer çalışmaları hiçbir zaman bitmez, şu an hocamızla yaptığımız bir planlama, çalışma var. Çok iyi forvetlerle görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa haziran kampına yüzde 90 tam kadro ile gitmek istiyoruz

