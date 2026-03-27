Fenerbahçe Haberleri Hedef 3 isimden 40 milyon euro
Giriş Tarihi: 27.03.2026

Fenerbahçe, sezon sonu yollarını ayıracağı isimlerden ciddi bir gelir bekliyor. Yönetim Oosterwolde için 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirme hazır. Archie Brown için kapı 10 milyon Euro’dan açılacak. Fred’e biçilen değer ise en az 5 milyon Euro

Samet YÜKSEL
F.Bahçe'de Başkan Sadettin Saran görevine 2027'ye kadar etmeyi planlıyor, sezon sonuyla ilgili seçim gündemi planı rafa kalkmış durumda. Bu nedenle gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına hız verildi. Sarı lacivertli yönetim, dört kritik bölge için takviye kararı alırken, takımdaki ciddi bir revizyon da kapıda. Şu ana kadar 4 ismin ayrılığı kesinleşti. Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda veda edilecek. Fenerbahçe, oyuncuya gelecek 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır. 8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown'la ilgilenen kulüplere kapılar 10 milyon Euro'dan açılacak. Brezilya'ya dönmenin hayalini kuran Fred'den de beklenti 5-6 milyon Euro bonservis geliri. Bu üç oyuncudan en az 40 milyon kazanmayı hedefleyen yönetim, kiralık olarak forma giyen Edson Alvarez'in tapusunu ise almayı düşünmüyor.

