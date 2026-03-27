Hedef 3 isimden 40 milyon euro

F.Bahçe'de Başkan Sadettin Saran görevine 2027'ye kadar etmeyi planlıyor, sezon sonuyla ilgili seçim gündemi planı rafa kalkmış durumda. Bu nedenle gelecek sezonun kadro yapılanması çalışmalarına hız verildi. Sarı lacivertli yönetim, dört kritik bölge içintakviye kararı alırken, takımdakiciddi bir revizyon da kapıda. Şuana kadar 4 ismin ayrılığı kesinleşti. Kariyerine başka bir kulüpte devam etmek isteyen Jayden Oosterwolde'ye sezon sonunda veda edilecek. Fenerbahçe, oyuncuya gelecek 25 milyon Euro civarında teklifleri değerlendirmeye hazır. 8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak gelecek planlamasında yer almayan Archie Brown'la ilgilenen kulüplere kapılar 10 milyon Euro'dan açılacak. Brezilya'ya dönmenin hayalini kuran Fred'den de beklenti 5-6 milyon Euro bonservis geliri. Bu üç oyuncudan enaz 40 milyon kazanmayı hedefleyenyönetim, kiralık olarak formagiyen Edson Alvarez'in tapusunuise almayı düşünmüyor.