Hem kaybetti hem kazandı!

Fenerbahçe, deplasmanda N.Forest'i mağlup etmesine rağmen ilk maçın dezavantajı tur için yeterli olmadı. Ancak sarı-lacivertliler, Avrupa defterini kapatırken İngiltere'de oynanan karşılaşma gelecek adına önemli kazanımlar sundu.

1- ANTALYA'DA KALE TARIK'IN!

Ederson'un performansı sezon içinde zaman zaman tartışılırken, formayı devralan Tarık Çetin her şans bulduğunda güven verdi. Brezilyalı kaleci dönene kadar 29 yaşındaki eldivenin görev yapmaya devam etmesi düşünülüyor. Sonrasında ise Tedesco'yu zor bir tercih bekliyor. Kalede ciddi bir forma rekabeti doğdu.

2- SOYUNMA ODASINDA HAVA DEĞİŞTİ

Kadıköy'deki 3-0'lık mağlubiyet ve ligdeki puan kaybı sonrası psikolojik olarak düşüş yaşayan takım, bu galibiyetle öz güven tazeledi. Özellikle Kasımpaşa sınavında uzatmalarda yenilen gol herkesi çökertmişti. Alınan sonuç soyunma odasında moralleri yukarı çekti.

3- YENİ JOKER MATTEO GUENDOUZIİ

Fransız orta saha, merkez stoper rolünde görev aldı ve geriden oyun kurmada katkı sağladı. Topla çıkış kalitesi ve pozisyon bilgisiyle 'oyun kuran stoper' profilini başarıyla uyguladı. Bu çok yönlülük teknik heyeti sevindirdi.

4- KANTE ESKİ ROLÜNDE ETKİLİ OLDU

Son haftalarda eleştirilen isimlerden biri olan Kante, savunmanın önünde tek süpürücü olarak sahaya çıktı. 6 numarada oynadığı maçta savunma geçişlerini toparladı, alan kapattı ve oyunun merkezini çok iyi kontrol etti.

5- SİHİRBAZ KENDİNİ HATIRLATTI

Biri penaltıdan 2 gol atan Kerem Aktürkoğlu hücumdaki en etkili isimdi. Uzun süredir eleştirilen milli yıldız, performansıyla hem skor üretti hem de öz güvenini yeniden inşa etti.