Her G.Saray maçında mantıksız şeyler oluyor!

F.Bahçe Teknik Direktörü Mourinho, 6 gollü galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaparken yine G.Saray'a göndermede bulundu. Basın toplantısında, "Galatasaray yöneticisi Metin Öztürk, penaltının doğru olmadığını söyledi. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Portekizli çalıştırıcı, "Kulübede olduğum yerden penaltı gibi gözüküyordu.Mantıksız olan çok başka şey var. En iyisi bu mantıksız şeyler hakkında konuşmamak" cevabını verdi. Mourinho maçla ilgili ise "Her zaman öndeyken de iyi oynamaktan yanayım. Goller yedik, bunun nedeni top kayıplarıydı.yorumunu yaptı.MOURINHO transfer haberlerinde adı geçen Ronaldo için "Ronaldo İstanbul'a yemeğe gelebilir. Belki özel jetine atlayıp eski dostu Jose'yi görmeye gelebilir. Benim yaşadığım otelde bir yemek yiyebiliriz. 'Cristiano Ronaldo, Fenerbahçe'de oynayacak' diyenler ne yazdıklarını bilmiyorlar. Ocak ayında oyuncu katılacaksa çok iyi olmalı. Bu elimdeki oyunculardan daha iyi olmalı. Elimdekileri geliştiriyor olmaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.