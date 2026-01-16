Her kulvarda samba

F.Bahçe'ye geçen sezon ara katılan Anderson Talisca, performansı nedeniyle çok tartışıldı. Ancak Brezilyalı 10 numara, bu sezon farkını ortaya koydu. 15 gün sonra 32 yaşına basacak Sambacı, bu sezon ikinci baharını yaşıyor.Süper Lig ve Avrupa Ligi'nin ardından Ziraat Türkiye Kupası gruplarında da sahneye çıkan tecrübeli yıldız, Beyoğlu Yeniçarşı'yı 82'de avlayarak galibiyeti getirdi. Talisca,Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuya yönetim, 2 yıllık yeni kontrat önermeye hazırlanıyor. Senelik 10 milyon Euro'luk maaşının indirilmesi istenecek.