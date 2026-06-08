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Giriş Tarihi: 8.06.2026

‘Her şey hazır’

‘Her şey hazır’
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F.bahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın seçim süresince 'Futbol aklı' olarak lanse ettiği eski kaptan Oğuz Çetin de dün oyunu kullandı. Sonuçların açıklanmasından sonra Çetin şu açıklamayı yaptı: "Fenerbahçe'nin uzun yıllardır bir lidere ihtiyacı vardı. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe, birlik beraberlik içinde özlenen şampiyonluğa ulaşmak için artık birlikte olacak. Ben de içeride veya dışarıda bu duygularla Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim." Çetin "Siz daha önce çalışmaya başladınız mı" sorusuna ise "Her şey hazır" yanıtını verdi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.

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‘Her şey hazır’
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