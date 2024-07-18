Herkesi kendileri gibi tilki zannediyorlar!

HULLCity'nin sahibi olan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TFF'nin Hasan Doğan Tessileri'nde düzenlenen basın toplantısında yeni sezonda Premier Lig'i hedeflediklerini belirtti. Sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmasının Fenerbahçe'nin elinden çıkarmak istediği oyuncuları Hull City'ye transfer edeceği anlamını taşımadığını anlatan Ilıcalı, "Bazı insanların kafasında beli tilkiler dolaşıyor. Herkesi öyle mi zannediyorlar! Böyle bir transfer olabilir de olmayabilir de" ifadelerini kullandı. Toplantının ardından Hull City ile Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi'nin şirketi Safiport arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandıFENERBAHÇE, yeni sezon çalışmaları kapsamında bugün İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile hazırlık maçı yapacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hull City karşılaşması, sarı-lacivertlilerin, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki Lugano maçı öncesi son sınavı olması özelliğini taşıyor.