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Giriş Tarihi: 2.4.2024

Heykeller taşındı 5.efsane kim olacak!

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Heykeller taşındı 5.efsane kim olacak!
Fenerbahçe'nin efsanevi isimleri Lefter Küçükandonyanis, Can Bartu ve Alex De Souza'nın Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelleri, bulundukları yerden kaldırıldı. Üç heykelin, Fenerbahçe Stadyumu'na taşınacağı belirtildi. Yoğurtçu Parkı'na ilk olarak 2009'da Lefter Küçükandonyadis'in heykeli yapıldı. Ardından 2012'de Alex De Souza, 2021'de ise Can Bartu'nun anıtları dikildi. Üç heykelin, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Türk Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Eda Erdem'in Fenerbahçe Stadyumu'nun önünde bulunan heykelinin yanına taşınacağı öğrenildi. Alanda beşinci bir kişinin heykeli için de yer hazırlandığı ve heykeli yapılacak beşinci kişinin yönetim kuruluna sorularak belirleneceği öğrenildi.
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Heykeller taşındı 5.efsane kim olacak!
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