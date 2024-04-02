Heykeller taşındı 5.efsane kim olacak!

efsanevi isimleriKadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan heykelleri, bulundukları yerden kaldırıldı. Üç heykelin, Fenerbahçe Stadyumu'na taşınacağı belirtildi. Yoğurtçu Parkı'na ilk olarak 2009'da Lefter Küçükandonyadis'in heykeli yapıldı. Ardından 2012'de Alex De Souza, 2021'de ise Can Bartu'nun anıtları dikildi. Üç heykelin, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın kaptanı ve Türk Milli Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusuAlanda beşinci bir kişinin heykeli için de yer hazırlandığı ve heykeli yapılacak beşinci kişinin yönetim kuruluna sorularak belirleneceği öğrenildi.