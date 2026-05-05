Hocayı belirle seçimi kazan

Fenerbahçe'de haziran ayında yapılacak olağanüstü seçim için geri sayım sürerken başkan adayları da seçimi kazanmak için Tedesco sonrası yeni teknik direktör kozunu kullanmak istiyor. Barış Göktürk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeni hocamız yerli veya yerliye yakın bir kişi olacak" demişti. Bu ismin A Milli Takım'ı 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na götüren Montella olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Aydınlar da menajerler aracılığıyla Jürgen Klopp ile iletişime geçmiş, Red Bull'un Global Futbol Başkanlığı görevini yapan Alman teknik adam da şu anda kulüp çalıştırmak istemediğini iletmişti. Aydınlar'ın son olarak Chelsea'den ayrılan Enzo Maresca ile temas kurduğu ve İtalyan hocanın sıcak baktığı öğrenildi. Başkan adaylarından Hakan Safi'nin de gönlündeki ismin ünlü bir yabancı teknik direktör olduğu gelen bilgiler arasında.