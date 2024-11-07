İhtimali yok!

Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Talisca'nın ismi her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor. Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı. SABAH SPOR
olarak Talisca'nın ocak transferinde sarılacivertli takımın listesinde olduğu iddialarını oyuncunun menajeri Carlos Leite'ye sorduk. Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti. Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer, "Sözleşmemiz 2026'nın Haziran ayında bitecek. Kendisi Arabistan'da oynamaktan mutlu. Kulübünden 12 milyon Euro kazanıyor. Şu aşamada Talisca'nın ayrılma ihtimali yok"
ifadelerini kullandı. İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca, 2016-2017 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.
Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.
TÜRKİYE'DE FİZİK HOLLANDA'DA TAKTİK!
AZ
Alkmaar maçı öncesi basının karşısına antrenör Zeki Murat Göle
ve bir dönem Ajax'ta forma giyen Tadic
çıktı. Hollanda liginin, Türkiye'den daha iyi olduğunu söyleyen Sırp futbolcu, "Ben buradayken Hollanda 5., Türkiye ise 12 veya 13. sıradaydı. Ancak şu anda değişti. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla, Hollanda taktiksel olarak ön planda.M ourinho ile çalışmak büyük bir keyif" dedi. Cezalı olduğu maçlarda kendi tercihiyle Mourinho'nun basın toplantısına katılmadığını söyleyen Zeki Murat Göle
ise "Buraya kazanmak için geldik" ifadesini kullandı
FEDERASYONA HAKEM ÇIKARMASI
TRABZON-F.BAHÇE
maçındaki hakem hataları sonrası Fenerbahçeli yöneticilerin önceki gün Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Sarılacivertli heyetin özellikle VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'dan şikâyetçi olduğu belirtildi. Teknik direktör Mourinho da maçtan sonra "Atilla Karaoğlan'ı istemiyoruz"
açıklaması yapmıştı. TFF'nin bu isteklere "MHK gerekeni yapar"
yanıtını verdiği öğrenildi.