İhtimali yok!

Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Talisca'nın ismi her transfer dönemi öncesi gündemi meşgul ediyor. Son dönemde Fenerbahçe'ye geleceği haberleri kulaktan kulağa yayılmaya başladı.olarak Talisca'nın ocak transferinde sarılacivertli takımın listesinde olduğu iddialarını oyuncunun menajeri Carlos Leite'ye sorduk. Leite, Türkiye'den herhangi bir girişim olmadığını ve 30 yaşındaki 10 numaranın, Al Nassr'da kalacağını belirtti. Talisca'nın transferinin mümkün olmadığını özellikle vurgulayan menajer,ifadelerini kullandı.Kartal'da toplam 80 maçta 37 gol, 14 asist gerçekleştiren Brezilyalı yıldız, taraftarların gönlünde taht kurmuştu.AZAlkmaar maçı öncesi basının karşısına antrenörve bir dönem Ajax'ta forma giyençıktı. Hollanda liginin, Türkiye'den daha iyi olduğunu söyleyen Sırp futbolcu, "Ben buradayken Hollanda 5., Türkiye ise 12 veya 13. sıradaydı. Ancak şu anda değişti. Türkiye'de fiziksel oyun daha fazla, Hollanda taktiksel olarak ön planda.M ourinho ile çalışmak büyük bir keyif" dedi.ise "Buraya kazanmak için geldik" ifadesini kullandımaçındaki hakem hataları sonrası Fenerbahçeli yöneticilerin önceki gün Riva'ya giderek TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştüğü öğrenildi. Sarılacivertli heyetin özellikle VAR'da görev yapan Atilla Karaoğlan'dan şikâyetçi olduğu belirtildi. Teknik direktör Mourinho da maçtan sonraaçıklaması yapmıştı. TFF'nin bu isteklereyanıtını verdiği öğrenildi.