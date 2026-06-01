İhtiyaç olursa Alex dönebilir!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım dün Kocaeli'nde taraftarlarla buluştu. Eski başkan, taraftarın heykelini diktiği ancak kendisi tarafından takımdan gönderilen Alex de Souza'ya yeşil ışık yaktı. Yıldırım, "8 sene önce seçimde Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiçbir görev vermediler. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa değerlendiririz" dedi. Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Oğuz Çetin'in yeni yapılanmadaki rolüne değinen Yıldırım şunları söyledi: "Bizim eski sporcularda böyle bir adet vardır. Onlar hiçbir zaman kendilerini göstermek istemezler, arka planda kalırlar.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ ÖZLEDİK

Oğuz kaptan, imparator, bu sistem içerisinde sporun sorumlusu olacak. Futbol aklının başında o var. Geçmişi unutacağız, önümüze bakacağız. Geleceği planlayacağız. Avrupa'da oynamayı özledik, Avrupa'da Şampiyonlar Ligi müziğini özledik."

NE YAŞANMIŞTI

Ekim 2012'de Alex ile dönemin teknik direktörü Aykut Kocaman arasında anlaşmazlık yaşanınca Brezilyalı kaptan kadro dışı bırakılmıştı. Başkan Aziz Yıldırım ile yaptığı görüşmede "Kalmak istiyorsan genç takımla antrenmanlara devam etmelisin, gitmek istersen de gidebilirsin" denilince de Alex sözleşmesini fesh etmişti.