İkramı geri çevirmedi

Bu yenilgi Kartal'ın zirveye tutunma umutlarını bitirdi



YÜKSELEN DEĞER!

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ile birlikte daha fazla oynama şansı yakalayan ve orta sahanın vazgeçilmez isimleri arasına giren İsmail Yüksek, dün akşam sarı-lacivertli formayla Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. İki kez de Avrupa kupalarında fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'de üçüncü golüne ulaştı.

DURAN'DAN SİFTAH

Sarılacivertli takımda futbolundan çok sakatlığı ile ön plana çıkan Jhon Duran, derbiye damgasını vuran isim oldu. 66. dakikada En-Nesyri'nin yerine dahil olan Kolombiyalı yıldız, 83'te fileleri sarsarak takımını galibiy



BÜYÜK TAKIM IŞI

İSMAİL Yüksek, attığı gol ve galibiyet için "Acayip mutluyum" değerlendirmesinde bulundu. Yıldız futbolcu, "Maçtan önce ailem, yakın arkadaşlarım, sevgilim gol atacağımı söyledi. 2-0'dan dönmek büyük takım işidir. Önemli olan formanın önündeki arma, sahadaki mücadele. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

BOĞAZ'IN TEK HAKİMİ

FENERBAHÇE, galibiyet sonrası sosyal medya hesabından İstanbul'un fethi temalı bir paylaşım yaptı. Gemiyle Boğaz'da turun yer aldığı paylaşıma "Bu inkâr edilemez bir gerçektir; Boğaz'ın tek hakimi vardır ve o da Fenerbahçe'dir" yazıldı. Mesaj, Mehter Marşı ile süslenirken bir sonraki paylaşımda, tip olarak Fatih Sultan Mehmet'e benzetilen Tedesco da atın üstünde fethi gerçekleştiren kişi olarak resmedildi. Ayrıca "2 avans, 3'te biter" paylaşımı da yapıldı.te taşıdı. 21 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Süper Lig'deki ilk golünü attı.