İnanılır gibi değil!

Yaşanan büyük sevinç 90+11'de Allevinah'ın golüyle yerini hüzne bıraktı



MATADOR VURDU F.BAHÇE VURULDU

Süper Lig'de 19 maçta 11 gol-8 gole ulaşan Asensio, son 4 maça 3 gol-2 asistle damga vurdu. Dün 90+5'te ağları bulup büyük sevinç yaşadı ancak hem onun hem de camianın mutluluğu yarım kaldı. Matador toplamda 31 karşılaşmada 13 gol-9 asiste ulaştı. Golden sonra formasını çıkardığı için de sarı kart gördü.







6 DAKİKADA SEVİNÇ VE HÜZÜN

Eylül 2025'TE Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran görev süresince 6 farklı kupa kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Önceki gün basketbol erkeklerde Türkiye Kupası şampiyonluğu sevinci yaşayan başkan, dün futbolda zirve ile puan farkını kapatmak için büyük önem taşıyan maç için tribündeydi. 90+5'te Asensio'nun golüyle havalara uçan, yanındakilerle sevinç yumağı olan Saran, 90+11'de tüm stat gibi büyük üzüntü yaşadı. Başkanın mutluluktan hüzne uzanan ruh hali objektiflere böyle yansıdı.

FARK 2!

Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konya'dan 2-0'lık yenilgiyle döndüğü haftada zirve ile puan farkını sıfırlama şansını kullanamadı. Kanarya, öne geçti ama sahadan beraberlikle ayrıldı. Ezeli rakibi ile fark 2'ye düştü. En yakın takipçisi Trabzon'la arasında 5 puan kaldı.



KAYBETMİYOR AMA KAZANAMIYOR DA!

SÜPER Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, oynadığı 23 maçın 8'inde rakipleriyle yenişemedi. 15 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler 23. haftalar itibarıyla 2018-19 sezonundan (10B) bu yana en fazla beraberlik yaşadığı sezonu oynuyor.



KASIMPAŞA TARİH YAZDI

Fenerbahçe bu sezon Göztepe'den (0-0/1- 1) sonra Kasımpaşa'ya da iki maçta 4 puan kaybetti. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig tarihinde ilk kez sarı-lacivertlilerden üst üste iki karşılaşmada puan aldı.