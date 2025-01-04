İsmail Yüksek 3 hafta yok!

ARANIN bitmesiyle yarın Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şoku yaşanıyor. Arka adalesinde yırtık tespit edilen milli orta saha için sarı-lacivertli kulüp açıklama yaptı.25 yaşındaki orta sahanın, 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu süreçte Hatayspor (lig), Kasımpaşa (kupa), Konyaspor (lig), Adana Demir (lig) maçlarında olmayacak. Ayrıca Samet Akaydın'ın da arka adalesinde kısmi yaralanma tespit edilği öğrenildi. Tecrübeli stoper Hatay maçında takımdaki yerini alamayacak.