İşte baharın hikâyesi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son 6 haftada alınan 5 galibiyetle tartışmaları bitirdi, koltuğunu sağlamlaştırdı. Geldikten sonra ismi sürekli eleştirilerle anılan İtalyan teknik adam, performansındaki yükselişle hem yönetimin hem de futbolcuların tam desteğini kazandı. Tedesco, sergilediği çalışma disiplini, oyuncularla kurduğu güçlü bağ ve teknik dokunuşlarıyla Samandıra'ya baharı getirdi. SABAH SPOR, 40 yaşındaki teknik adamın Fenerbahçe'de güven ortamını nasıl yeniden tesis ettiğini açıklıyor:

1-İLETİŞIMDE SAMIMİYET: Oyuncularla bire bir ilgilenerek motivasyonu yükseltti, soyunma odasında aidiyet duygusu yarattı. Tüm futbolcular, teknik direktör Tedesco'yu çok seviyor. Fred'in yaşadığı mental problem sürecinde oyuncusu ile sürekli görüştü. Her gün Fred'i aradı ve yalnız bırakmadı. Brezilyalı oyuncu da hızlı bir şekilde toparladı.

2-SİSTEMSEL İSTİKRAR: Kadro istikrarını koruyup aynı oyun planında ısrarcı olarak sahaya net bir kimlik kazandırdı. Alvarez-İsmail Yüksek-Asensio üçlüsü ile orta omurgayı sağlamlaştırdı.

3-GÜVEN AŞILADI: Fenerbahçe'de süre alan, almayan tüm futbolcular aynı görüşte. 'Hocamız çok bilgili, çok şey öğretiyor. Futbolun tüm detaylarına hakim.' Futbolcular bu görüşlerini yeni başkan Sadettin Saran'a da iletti. Saran da bu durumundan oldukça etkilendi istikrardan yana tavır alıp Tedesco'nun arkasında durdu.

4-KRİZ YÖNETİMİ: Eleştirilerin yoğunlaştığı dönemde panik yapmadı, sakinliğiyle takıma güven verdi. Sadece işine konsantre oldu.

5-DİSIPLİN VE EMEK: Çalışma temposu, detaycılığı ve sahadaki ciddiyetiyle yönetim ve oyuncuların saygısını kazandı. Samandıra'da 45 gün yaşadı. Geçtiğimiz hafta yeni ev tuttu. Yeni ev tutmasına rağmen gece gündüz Samandıra'da çalışmaya devam ediyor. Takımı fizik olarak da iyi bir seviyeye getirdi. Milli arada kondisyon yüklemesi yaptı. 'İkili mücadele kazanamıyoruz' açıklamasının ardından artık sarı lacivertli kulüp ikili mücadelelerde ayakta kalan bir takım haline geldi.



DERBİYİ KAZANIN 1.5 €'YU MİLYON ALIN!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco ve ekibi gece gündüz bu maçın planlaması üzerinde dururken yönetim de üzerine düşeni yapmaya hazırlanıyor. Başkan Sadettin Saran, dev derbi öncesinde prim miktarını belirledi. Saran, pazar günü galibiyetin gelmesi halinde futbolculara toplam 1.5 milyon Euro prim dağıtacak. Fenerbahçe'de hem teknik heyet hem de yönetim, tamamen Beşiktaş'a odaklanmış durumda. Geçen sezon Mourinho döneminde hiç derbi kazanamayan sarı-lacivertliler, Tedesco ile şeytanın bacağını kırmak istiyor.



EN İYİ İKİNCİ PERFORMANS

F.Bahçe'nin başında ligde 15 puan toplayan Tedesco, ilk 7 maçlar itibariyle kulüp kariyerinin en iyi ikinci performansına imza attı. Alman ekibi Leipzig'de bu süreçte 16 puan elde etmişti. Diğerleri: Aue 14, S.Moskova 11, Schalkde 10.



EUROLEAGUE MAÇLARI ALMANYA'DA

Fenerbahçe Beko'nun, EuroLeague'de 11 Kasım Salı Maccabi Rapyd Tel Aviv ve 13 Kasım Perşembe Hapoel IBI Tel Aviv'le karşılaşacağı maçların yerleri değiştirildi. İki maçın da güvenlik tedbirleri dolayısıyla Almanya'nın Münih şehrindeki SAP Garden Salonu'nda yapılacağı duyuruldu.