İşte o rapor!

Geçen sezon birçok Avrupa kulübü, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusuf Akçiçek'i izlemek için Kadıköy'e akın etti. SABAH Spor, Club Brugge'de görev yapan deneyimli scout Dimitri Vastenavondt'dan özel bir rapor aldı. İşte dev kulüplerin de takibinde olan 19 yaşındaki Yusuf Akçiçek'in detaylı scout raporu:

PROFİL: Pozisyon olarak sol ayaklı stoper; üçlü savunmada sol kenarda veya sol bekte de görev alabiliyor.

FİZİKSEL&TEKNİK ÖZELLİKLER: 1.93 m boyunda, fiziksel olarak güçlü, hava toplarında etkili. Sahip olduğu teknik beceri ve soğukkanlılığı sayesinde hat kıran paslar atabiliyor.

PİYASA DEĞERİ VE TANINIRLIK: 2024 sonunda değeri yok denecek kadar az iken kısa sürede yükselişe geçti. Yıl sonuna doğru 500 bin Euro seviyesine çıkan piyasa değeri, Mart 2025'te 5 milyon Euro'ya ulaştı. Şu anda Türkiye'nin en değerli U21 yeteneklerinden biri olarak gösteriliyor. Transfer ilgisi arasında Manchester United, Tottenham, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen var. İnter'in ilgisi de şaşırtmadı. İtalyanlar üçlü savunma oynuyor. Yusuf çok ideal orası için. Sol stoper çok kolay bulunan bir bölge değil. Inter'de deneyimli futbolcular var. Onlardan çok şey öğrenecektir. Genel futbol piyasasına baktığımızda ise kesinlikle 20 milyon Euro gibi bir rakam gayet ideal.

GÜÇLÜ YÖNLERİ NELER:

Fiziksel hakimiyet ve hava toplarında üstünlük. Pozisyon alma zekâsı... Geniş pas yelpazesi, sahada baskı altında soğukkanlı oyun...

ZAYIF YÖNLERİ NELER:

Yaşı itibarıyla henüz görece tecrübesiz; profesyonel arenada yaklaşık 10 resmi maça çıktı. 1'e 1 mücadelelerde rakiplerini daha iyi analiz etmesi gerekiyor. Avrupa'nın zirvesine çıkmadan önce bir sezon boyunca istikrarlı performans göstermesi şart. Tecrübesi ona çok şey katacak.



'FAZLA KİLOLU' DENİLDİ G.SARAY'DAN GÖNDERİLDİ!

25 OCAK 2006 İstanbul doğumlu Yusuf Akçiçek, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray altyapısında oynadı. 3 yıl boyunca sarı-kırmızıların akademisinde ter döken oyuncu, "Fazla kilolu" olduğu gerekçesiyle beğenilmeyerek gönderildi. 2019'da F.Bahçe'nin altyapısına geldi. Kasım 2023'te Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e karşı ilk profesyonel maçına çıktı. Mayıs 2024'te İstanbulspor maçında ligde ilk kez forma giydi. Ocak 2025'te Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'ya karşı oynanan müsabakada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.



UYGUN LİGLER-OLASI BÜYÜK KULÜPLER!

DÜZENLİ forma şansı ve gelişim sağlaması için Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 veya Belçika Pro Ligi doğru basamak olabilir. Uzun vadede ise Manchester United, Aston Villa, West Ham, Tottenham, Bayern Münih, Inter veya Bayer Leverkusen gibi kulüpler genç stoper için ideal adresler arasında.