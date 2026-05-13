İstenmeyen adam evine döndü!

Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin seçilmeleri halinde takımda düşünmediği kaleci Ederson, dün mevcut yönetimden izin alarak Brezilya'ya gitti… G.Saray maçında gördüğü kırmızı kartın ardından PFDK'nın verdiği 3 maç cezayla sezonu kapatan Ederson, ülkesinde hem Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürecek hem de yeni sezon için gelecek teklifleri değerlendirecek. Bu arada Al-Nassr, 32 yaşındaki eldiven için harekete geçti. Arabistan temsilcisinin, deneyimli kalecinin sözleşmesinde bulunan 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Kulüp, Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunmak için yeni başkanın belli olmasını bekliyor.

36 resmi maçta F.Bahçe ile sahaya çıkan Ederson, 35 gol yedi. 13 karşılaşmada kalesini kapattı.



Sezon başında Manchester City'den 11 milyon Euro bonservisle alınan 32 yaşındaki oyuncunun F.Bahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi var.