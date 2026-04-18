İstifa etmem enerjim tam

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son dakikada yenilen gollerden dert yandı. İstifa etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise İtalyan hoca şöyle yanıt verdi: "Kafamda sıradaki maçlar haricinde hiçbir şey yok. Umarım sorunuz bir şakadır, çılgınca bir soru. Tam enerjiyle işime devam ediyorum. 2. yarıda ikinci şutta gol yedik. Mantalite, kalite gösterdik, geri döndük. Son dakikada olan şey inanılmaz, çılgınca. Beraber kazanıp beraber kaybediyoruz. Sonuna kadar devam etmeliyiz. Yeniden odaklanmalıyız. Son dakikalarda goller yedik Alanya, Kasımpaşa, Rizespor. Çılgınca bir durum. Ama bu durum da güzel oyunun bir parçası."

DERBİ OYNAMAYI SEVİYORUM

"Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Konyaspor ile oynayacağımız bir maçımız var. Konya karşılaşmasına odaklanalım. Sonra Galatasaray ile oynayacağımız derbiye bakalım. Büyük maçları, derbileri takımlar sever. Sıcak bir atmosfer olacak. Bu tür bu maçlarda oynamayı severim. %100'ümüz ile oynayacağız. Oyuncularım da ben de bu atmosferi severiz. Bugün ve yarın takım olarak biraz düşünüp, sonra da kendimize gelmemiz lazım."



İLK SEVİNCİ EN GEÇ GOL!

MAÇIN bitimine saniyeler kala 2-2'yi bulan Modibo Sagnan, karşılaşmaya da damga vurdu. Mali asıllı Fransız oyuncu, bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü ağlara gönderirken skorbord 97 dakika 54 saniyeyi gösterirken attığı gol ise Karadeniz ekibinin bu sezonki en geç skoru oldu.



RİSK TUTTU

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco, kritik virajda risk almayı seçti. Sarı kart sınırında bulunan Kerem, Semedo, Musaba, Brown, Mert Müldür, Guendouzi ve Nene için derbi hesabı yapılmadı. Bu oyuncular kart görmedi ve tamamı derbide oynayabilecek.