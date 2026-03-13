İyi ki Cherif’i almışız!

F.Bahçe'nin devre arasındaki Fransa Ligue 1 ekiplerinden Angers'ten kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, kısa sürede kendisi hakkındaki şüpheleri rafa kaldırdı. 19 yaşındaki forvet, 4 milyon Euro kiralama bedeli + 18 milyon Euro satın alma zorunluluğu ile geldiğinde yönetim yoğun eleştiriler almış, G.Saray'ın, Osimhen ve İcardi gibi yıldız golcüleri varken böyle bir hamlenin çok yanlış olduğu yorumları yapılmıştı. Ancak Cherif ahlâki yapısı, takıma olan uyumu, kulübü sahiplenmesi ve genç yaşına rağmen profesyonel sorumluğuyla kısa sürede kendini sevdirdi. En son Samsunspor maçında 90+5'te galibiyeti getirerek takımını zirve yarışında tutan Fransız oyuncu, gönüllerde taht kurdu. Sarı-lacivertli yöneticilerin, kendi aralarında yaptığı değerlendirmede Sidiki Cherif için "Genç yaşına rağmen çok olgun bir futbolcu. Kulübe olan bağlılığı ve yenilgiyi kabullenmeyen isyankâr tarzıyla tam istediğimiz bir profil. İyi ki transfer etmişiz" dediği kaydedildi. Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 maçta 3 gol-1 asist üreten sarı-lacivertli ismin performansı, ülkesinde de çok konuşulmaya başlandı. Yurt dışında forma giyen Fransız oyunculardan kurulu 'En iyi ilk 11' yapan L'Equipe, bu haftaki kadroda ileri uca Al-Hilal forması giyen Benzema ile Sidiki Cherif'i koymuştu.





'MAYIS'A KADAR KONUŞMAYACAĞIM'

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftarda basına açıklamalarda bulundu. Mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağını söyleyen Saran şu ifadeleri kullandı: "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım. 9 haftaya konsantreyiz. Takıma odaklıyım. Ne iş yerim ne başka şey. Önce ailem ve F.Bahçe. Tek düşüncem bu."



REÇETE BULUNDU: 4-2-3-1

F.BAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son haftalardaki sakatlıkların ardından denediği 3'lü savunma kurgusunu değiştirme kararı aldı. Sarı-lacivertli ekip, 3-4-3 ve 3-5-2 sistemlerinde çok fazla pozisyon verirken kalesinde goller gördü. Samandıra'da yapılan çalışmalarda İtalyan çalıştırıcı, 4-2-3-1 sistemine dönüş üzerine yoğunlaştı. Stoperde Yiğit Efe Demir ile Jayden Oosterwolde'nin yan yana oynaması planlanırken sağ bekte Mert Müldür, sol bekte Archie Brown görev alacak. Orta sahada Guendouzi ve Kante ikilisi sahada olacak. 10 numarada Marco Asensio, ileri uçta da Cherif forma giyecek. Genç hoca, rakip takımların kolay orta açmasını engellemek için özellikle bek futbolcularıyla birebir toplantılar yaparken, savunma oyuncularına da video analizleri izletiyor.