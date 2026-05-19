Jesus mu Conte mi?

Sezon bitti, Fenerbahçe'nin şampiyonluk özlemi 13. yıla girdi… Gözler 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde. Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi her gün bir başka etkinlikte neden seçilmeleri gerektiğini anlatıyor, hayallerindeki takımı kurmak için çalışıyor ama taraftarın aklındaki en büyük soru teknik direktörün kim olacağı. Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimleri gündemi hep meşgul etse de bu iki hoca taraftarı ikiye bölmüş durumda. Sarı-lacivertli renklere gönül verenler transferin hoca gelmeden yapılmasının ileride krize kapı açacağına da inanıyor.

FENERBAHÇE İLE KUPA KAZANMIŞTI

Aziz Yıldırım'ın görüştüğü isimler arasında Jorge Jesus ismi ön plana çıkmış durumda. Portekizli hoca, 2022- 23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmış 53 maçta 2.23 puan ortalaması tutturmuştu. Ayrıca takıma Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşattı. Jesus ardından Arabistan'ın yolunu tutmuş, Al-Hilal ile 4 kupa kazandıktan sonra Al-Nassr'a gitmişti. 71 yaşındaki Jesus, Fenerbahçe'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

İTALYAN TEKNİK ADAM AYRILIK IŞIĞI YAKTI

Hakan Safi'nin sportif danışmanı Paolo Maldini ise iki öneride bulunmuştu. Bunlardan ilki Antonio Conte. Napoli ile sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan Conte, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılabileceğinin sinyalini vermişti. 56 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı geçen sezon şampiyonluk yaşadığı Napoli ile bu sezon İtalya Süper Kupası'nı kaldırdı.