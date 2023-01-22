‘Jesus Portekiz’deki statlara baksın’

Ümraniyespor ile F.Bahçe arasında bugün oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin Jorge Jesus'a yönelik tepkisi devam ediyor. Portekizli çalıştırıcınınsözleri sonrasında Ümraniye,mesajı paylaşıp ilk yanıtı vermişti. Ümraniye Başkanı Tarık Aksar, Beyaz TV'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken şu ifadelerle Jesus'a tepki gösterdi: "Jesus önce kendi ülkelerindeki statlara baksın. Jesus'un açıklamalarını umursamadım.BUGÜN 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç için ev sahibi ekip, biletlerle ilgili yeni bir karar aldı. F.Bahçe taraftarının, Ümraniye bölümünden bilet almasının önüne geçmek için verilen karar için şu duyuru geldi: "Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir."