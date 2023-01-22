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Giriş Tarihi: 23.1.2023

‘Jesus Portekiz’deki statlara baksın’

‘Jesus Portekiz’deki statlara baksın’

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, F.Bahçe Teknik Direktörü Jesus’un statlarını eleştirmesine sert yanıt verdi

Ümraniyespor ile F.Bahçe arasında bugün oynanacak karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin Jorge Jesus'a yönelik tepkisi devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı" sözleri sonrasında Ümraniye, "Dedeye sahip çıkalım" mesajı paylaşıp ilk yanıtı vermişti. Ümraniye Başkanı Tarık Aksar, Beyaz TV'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken şu ifadelerle Jesus'a tepki gösterdi: "Jesus önce kendi ülkelerindeki statlara baksın. Jesus'un açıklamalarını umursamadım. Saha zemini güzel, butik bir stat. Futbolcular sahada oynayacak, tribünde oturmayacak."

ÜMRANİYE'DEN F.BAHÇE'YE YASAK
BUGÜN 20.00'de Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak maç için ev sahibi ekip, biletlerle ilgili yeni bir karar aldı. F.Bahçe taraftarının, Ümraniye bölümünden bilet almasının önüne geçmek için verilen karar için şu duyuru geldi: "Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir."

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‘Jesus Portekiz’deki statlara baksın’
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