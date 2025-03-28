Juve’de Mourinho sesleri

uventus'ta Jose Mourinho sesleri yükseliyor… İtalyan ekibinde geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Igor Tudor'un tepkiler nedeniyle önümüzdeki sezon görevine devam etme ihtimali düşük görülürken gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çevrildi. Kulübün yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, Juventus'u eski şaşalı dönemlerine geri döndürmeyi amaçladıklarını belirterekdedi. Kulübün ekonomik açıdan güçlü bir pozisyonda olduğunu dile getiren Ardoino, yıldızlardan kurulu bir takım hedeflediklerini dile getirirkenifadelerini kullandı. Ardoino'nun, Mourinho ve Mbappe açıklamaları İtalyan futbolunda büyük sansasyon yarattı. Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.