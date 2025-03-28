Juve’de Mourinho sesleri

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uventus'ta Jose Mourinho sesleri yükseliyor… İtalyan ekibinde geçtiğimiz günlerde takımın başına getirilen Igor Tudor'un tepkiler nedeniyle önümüzdeki sezon görevine devam etme ihtimali düşük görülürken gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya çevrildi. Kulübün yeni azınlık hissedarı Paolo Ardoino, Juventus'u eski şaşalı dönemlerine geri döndürmeyi amaçladıklarını belirterek "Jose Mourinho'yu teknik direktörümüz olarak görmeyi arzu ederim. Takımın başında onun bulunmasına itirazım yok"
dedi. Kulübün ekonomik açıdan güçlü bir pozisyonda olduğunu dile getiren Ardoino, yıldızlardan kurulu bir takım hedeflediklerini dile getirirken "Kylian Mbappe şu anda dünya futbolunun zirvesinde yer alıyor. Bizim için büyük bir kazanç olur"
ifadelerini kullandı. Ardoino'nun, Mourinho ve Mbappe açıklamaları İtalyan futbolunda büyük sansasyon yarattı. Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe ile sözleşmesi gelecek sezon sona erecek.