Kanarya’dan Hollanda çıkarması

OCAK ayı için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe, orta saha adaylarını belirledi. Sarı-lacivertliler bu bölge için Hollandalı isimlere yöneldi. İlk sırada PSV forması giyen Joey Veerman var.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 22 maçta 8 gol, 7 asist katkısı verdi. Ayrıca sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir diğer futbolcu ise Ajax'ın genç orta sahası Kenneth Taylor. Kanarya'nın, 23 yaşındaki genç isimle ilgili kulübünden mali koşullar hakkında bilgi aldığı kaydedildi. Taylor ise bu sezon 18 maçta 2 gol, 4 asistlik katkı sağladı.