Kanat forveti Greenwood!

HAKAN Safi'nin İstanbul'a getirdiği diğer ismin, Mason Greenwood olduğu ortaya çıktı. Marsilya ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun, yeni bir macera istediği ve bu yüzden sarı-lacivertlileri tercih ettiği öğrenildi. Fransız ekibinin sportif direktörü Gregory Lorenzi de geçtiğimiz hafta, kulübün gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu belirtmişti. İngiliz futbolcu, geride kalan Ligue 1 sezonunda 16 gol attı ve krallık yarışında Rennes'den Esteban Lepaul'un ardından ikinci sırada sezonu noktaladı.
Greenwood'un güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.