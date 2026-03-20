Kante var Guendouzi yok!

FRANSA Milli Takımı'nın ABD'de oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Sarılacivertli takımda forma giyen N'Golo Kante davet alırken Matteo Guendouzi ise çağrılmadı. Fransa, Amerika turnesinde özel maçlarda Brezilya ve Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
35 yaşındaki Kante, ülkesinin formasını 65 kez terletirken 2018'de Dünya Kupası'nı
havaya kaldırdı. 26 yaşındaki Guendouzi ise 14 defa görev aldığı milli takımda 2 gole imza attı. 19 yaşındaki Sidiki Cherif ise Fransa U21 kadrosuna davet edildi.