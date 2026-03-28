Kaptan sağ salim dönüyor!

Kosova yenilgisiyle Dünya Kupası'na gitme hayalleri suya düşen Slovakya'da Milan Skriniar sakatlığı tam olarak atlatamamasına rağmen kadroya davet edilmişti. Maçta görev almayan tecrübeli savunmacı, sağ salim İstanbul'un yolunu tutacak. Fenerbahçe teknik heyeti ise 5 Nisan'da Beşiktaş'la oynanacak derbinin planlarını Skriniar'ın durumuna göre şekillendirecek.Milli Takım sürecinde yakından takip edilen Skriniar'ın kendisine özel hazırlanan tedavi ve idman programını aksatmadan uyguladığı belirtildi.