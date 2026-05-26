Kerem yüreklere su serpti: Varım

2026 Dünya Kupası
hazırlıklarını Riva'da sürdüren A Milli Takım, geçtiğimiz cumartesi günü yapılan idmanda Kerem Aktürkoğlu
'nun sakatlığı ile şok yaşamıştı. Arda Güler'le başlayan, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile devam eden sakatlık kervanına Kerem'in de eklenmesi yürekleri ağızlara getirmişti. İdmanda İrfan Can Kahveci ile girdiği mücadelede diziyle baldırı arasındaki bölümde esneme olan Kerem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 'iyiyim' mesajı verdi.
Tecrübeli yıldız, "Kısa bir tedavi sürecinden sonra Dünya Kupası için çalışmalarıma kaldığım yerden devam edeceğiz. Arayan, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ederim"
dedi. Bu arada A Milliler, hazırlıklar kapsamında ilk maçını 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak. Biletlerin genel satışı bugün saat 16.00'da başlayacak.