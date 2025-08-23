Kerem’e müjde!

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu transferinde dün yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tekliflerini geri çeviren Benfica'nın, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi. Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica, Fenerbahçe'nin yaptığı 22.5 + 2.5 milyon Euro'luk önerisini geri çevirip Kerem'i takımda tutma kararı aldı.
26 yaşındaki oyuncuyu mutlu etmek isteyen Portekiz ekibi, maaşına da hatırı sayılır bir zam yapacak. Brüt 2.8 milyon Euro alan Kerem'in, 2029'a kadar olan kontratının uzatılacağı kaydedildi.
Ayrıca, yıldız oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de artırılacak.