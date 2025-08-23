Kerem’e müjde!

Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Kerem Aktürkoğlu transferinde dün yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin tekliflerini geri çeviren Benfica'nın, milli futbolcuyla yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi.26 yaşındaki oyuncuyu mutlu etmek isteyen Portekiz ekibi, maaşına da hatırı sayılır bir zam yapacak.Ayrıca, yıldız oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi de artırılacak.