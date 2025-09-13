Kerem’in tek hedefi skor!

F.Bahçe'nin yeni transferi, Trabzonspor maçı ile taraftara 'merhaba' demek istiyor. Tartışmalı bir sürecin ardından Fenerbahçe kadrosuna katılan Kerem Aktürkoğlu, ilk etapta taraftarın eleştirileriyle karşılaşmıştı.Samandıra'da yüksek bir konsantrasyonla çalışan Kerem, derbide mutlaka gol veya asist üretmeyi hedefliyor. İlk maçında iyi bir performans sergileyerek taraftarla bağını güçlendirmeyi amaçlayan başarılı oyuncu, teknik heyetin de büyük beklenti içinde olduğu isimlerin başında geliyor.