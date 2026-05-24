Kim Min-jae geri dönüyor!

Bir numaralı gündemi genel kurul olan Fenerbahçe için Alman basınından Kim Min-jae iddiası geldi. Kicker, Bayer Münih'in bu yaz yollarını ayırmak istediği futbolcular içerisinde yer alan Min-jae'nin, Fenerbahçe ile görüştüğünü yazdı. Alman devinin, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Güney Koreli yıldızdan 25 milyon Euro bonservis geliri beklediği belirtildi. İtalyan ekiplerinin de ilgilendiği tecrübeli stoper, Bayern Münih'te sezon başına 9 milyon Euro kazanıyor. Sarı-lacivertlilerin, eski futbolcusu ile söz konusu rakamda indirime gitmesi için pazarlıklarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kimdir?

Fenerbahçe'nin 2021-22 sezonunda 3 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Kim Min-jae, ortaya koyduğu başarılı futbolun ardından 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer oldu. 2023 yılında ise 50 milyon Euro bonservis karşılığında Bayern Münih'e geçti. 25 milyon Euro güncel piyasa değerine sahip 29 yaşındaki futbolcu, Alman ekibinde 116 maça çıktı. 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Güney Kore Milli Takım formasını ise 77 kez giydi.