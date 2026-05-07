Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Kocaman göreve!
Giriş Tarihi: 7.05.2026

Kocaman göreve!

Kocaman göreve!
  • ABONE OL
Fenerbahçe'de başkan adaylığı kadar seçilecek kişinin takımı emanet edeceği teknik direktörün ismi de büyük önem taşıyor. Aziz Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte Aykut Kocaman adı da gündeme geldi. Yıldırım'ın, Kocaman'ı yönetimine alacağı, futboldan sorumlu yönetici ya da sportif direktörlük görevini düşündüğü öğrenildi. Kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak da sarı-lacivertli takımla bir lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, bir de Türkiye Süper Kupası kazanmıştı. 2009-10 sezonunda sportif direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de 2010-13 arası ve 2017-18 yıllarında teknik direktör olarak görev yapan Kocaman, en son 2020-21 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdı.

#AYKUT KOCAMAN #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaman göreve!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA