Kontratın ne durumda Tarık?

Fenerbahçe, deplasmanda Nottingham Forest'i 2-1 mağlup etmesine rağmen bu skor tur için yeterli olmadı. Ancak gecenin en çok konuşulan ismi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaleci Tarık Çetin'di. Ederson'un sakatlığı sonrası kaleyi devralan deneyimli eldiven, yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını maçın içinde tuttu ve performansıyla takdir topladı. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Vitor Pereira, saha içinde Tarık Çetin'in yanına giderek özel olarak tebrik etti. Üç dönem F.Bahçe'yi de çalıştıran Portekizli teknik adam, "Çok çok çok iyi performans. Fenerbahçe senin gibi bir kaleciye sahip olduğu için şanslı. Böyle devam" dedi. Tecrübeli hoca, bu sözlerin hemen ardından 29 yaşındaki file bekçisine "Sözleşmen ne durumda" sorusunu yöneltince şaşıran Tarık gülümsedi ve Pereira'ya teşekkür etti.

