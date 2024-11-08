Konuşacak bir şey yok!

Mourınho cezası nedeniyle karşılaşma öncesi olduğu gibi dün de basın toplantısına antrenör Zeki Murat Göle'yi gönderdi. Bir hayli kısa süren toplantıda Göle,Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonla geçiyor. Bu maçı daha farklı değerlendirmek gerek. Bunu da dönüşte yapacağız" dedi. Penaltıyı En-Nesyri'nin kullanmasıyla ilgili olarak da "Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor.açıklamasını yaptı.Manchester United maçında kırmızı kart gören Mourinho, AZ Alkmaar karşılaşmasını tribünden takip etti. Maçı izleyenler arasında her iki takımı da çalıştıran Dick Advacoot da vardı.