Konuşacak bir şey yok!

Mourınho cezası nedeniyle karşılaşma öncesi olduğu gibi dün de basın toplantısına antrenör Zeki Murat Göle'yi gönderdi. Bir hayli kısa süren toplantıda Göle, "Bizim açımızdan futbola dair konuşacak çok bir şey yok. Dönünce detaylı değerlendirmeleri yapacağız. Önümüzde bir Sivasspor maçı var, ona odaklanmak zorundayız.
Avrupa maçları daha yüksek konsantrasyonla geçiyor. Bu maçı daha farklı değerlendirmek gerek. Bunu da dönüşte yapacağız" dedi. Penaltıyı En-Nesyri'nin kullanmasıyla ilgili olarak da "Maçtan önce penaltı atacak oyuncular belirleniyor. Hatta 2-3 seçenek olabiliyor. O an oyun içinde kendini iyi hisseden, belki kullanma isteği olan bir oyuncu kendi aralarında konuştuktan sonra kullanabiliyor"
açıklamasını yaptı.
Manchester United maçında kırmızı kart gören Mourinho, AZ Alkmaar karşılaşmasını tribünden takip etti. Maçı izleyenler arasında her iki takımı da çalıştıran Dick Advacoot da vardı.