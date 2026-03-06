Korkudan titretirdi!

Çaykur Rizespor'un milli stoperi Samet Akaydın, TROY'un katkılarıyla hayata geçirdiği "2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar" projesinin dördüncü konuğu oldu. Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'ndan eski takımı F.Bahçe'ye, derbilerden birlikte çalıştığı hocalara kadar pek çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı. Çalıştığı teknik direktörlerleri değerlendiren Samet "Montella, Jesus, Fatih Terim ve Mourinho… İnanılmaz hocalar. Hepsi beni çok severdi. Çünkü disiplinli bir oyuncuyum. Konuşmaların, münakaşaların içinde olan bir yapım yok. Ancak ciddi anlamda Jesus'tan korkuyordum. Sadece ben değil, çoğu kişi… İdmanda yanlış bir şey yaptığın zaman hemen bağırıyordu, seni kovuyordu. Samandıra'ya giderken korkudan titriyordum. Çok kaliteli bir teknik direktördü, çok beğeniyorum ama çok sinirliydi" ifadelerini kullandı.

DÜNYA KUPASI'NA MUTLAKA GİDECEĞİZ

Samet Akaydın, Dünya Kupası'na katılma yolunda hiçbir kuşkularının olmadığını vurguladı. Milli Takım'ın kalitesini herkesin söylediğini dile getiren Samet, "Romanya'nın Milli Takım oyuncusu bile, 'Siz çıkınca korktuk, en son sizin çıkmanızı istiyorduk' dedi. Böyle bir milli takım haline geldik" şeklinde konuştu. Yıldız futbolcu, sosyal medyadaki 'Montella'nın evladı Samet' yorumlarına da değindi: "Bunlara gülüyorum. Hocayla aramda güven ilişkisi var. Fenerbahçe'de kötü bir sezon geçirmiş olabilirim ama Milli Takım formasıyla iyi performans veren oyunculardan bir tanesiyim. Hâlâ Fenerbahçe troll hesapları benim yakamı bırakmıyor. Galatasaray'la maç oynuyoruz. Galatasaray bizi yenince Fenerbahçe trolleri bana sallıyor. Fenerbahçe ile oynuyoruz, yenildiğimiz zaman Galatasaray trolleri saldırıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kavgalarda hep yerli oyuncular eziliyor. Ben tek değilim, Türk futbolunda en büyük sorun bu."

OSMANLI MARŞLARIYLA MAÇLARA ÇIKIYORUZ

AY-YILDIZLI ekipte oyuncuların birbirine hep destek olduğunu aktaran Akaydın, "Çünkü kardeşlik, arkadaşlık var. Milliyetçi insanlarız, bayrağımıza nasıl değer verdiğimiz tartışılmaz. Maçlara savaşa gider gibi çıkıyoruz, Osmanlı müzikleriyle hazırlanıyoruz. Bunlar bizi daha çok gaza getiriyor. Almanya'da tüylerimiz diken diken oluyordu ki maçtan önce soyunma odasında hep Osmanlı müziklerini açıyorduk. Maça çıktığın zaman tamam, kesin kazandık diyorsun, böyle hazırlanıyorduk, kendimizi motive ediyorduk. Ceddin Deden'i falan çok dinliyoruz. Çok güzel Osmanlı marşları var, hep savaş müzikleri dinliyoruz. Gaza geliyor insan, gelmeme şansın yok ki. O müzikler kendine getiriyor, titriyorsun" ifadelerini kullandı.

TERIM PANA'YA FAZLA GELDİ

PANATHINAIKOS'TA kısa süren döneminden de bahseden milli oyuncu, "Fatih Terim orada diye gittim. Başarılı olabilirdik aslında ama Fatih hocanın elinde olmayan bazı şeyler de vardı, kadro kalitesiyle de alakalı. Terim, Panathinaikos'a biraz fazla geldi. Fatih hocanın kalitesi oraya biraz ağır bastı" diye konuştu.



FENERBAHÇE'NİN SORUNU PSİKOLOJİK

SARI-lacivertli kulüpteki serüveninin beklendiği gibi geçmemesi hakkında konuşan Samet, "Fenerbahçe'de yıllardır şampiyon olamamanın verdiği psikolojik problemler de var. İkinci dönem İsmail Hoca ile uyuşamadık açıkçası. Fenerbahçe'de başarılı olmayı, şampiyonluklar yaşamayı çok isterdim" dedi.