Koşarak aldılar zorla yolladılar

Fenerbahçe yönetiminin 2023 yazında İskoç ekibi Rangers'tan flaş transfer olarak bonservis bedeli ödemedenBaşkan Ali Koç'un, transferin ardındanifadesini kullandığı İngiliz futbolcu, beklentilerin çok uzağında kaldı. Geride kalan dönemde ne teknik direktör İsmail Kartal ne de bu sezon Mourinho, oyuncuyu kadroda düşünmedi. F.Bahçe'nin geçtiğimiz sezonun ikinci yarısındave son transfer'in arkasında son tercihten öteye gidemeyen 27 yaşındaki oyuncu, ayrılırken cebine koyduğu parayla dudak uçuklattı.Bu seneki ücretinin ise daha sezon bitmeden 1.1 milyon Euro'sunu cebine koydu. Kent, 19 maç oynadığı Fenerbahçe'den 1,5 yılda- Kent, Fenerbahçe kariyerinde 1.5 yılda 19 karşılaşmada görev aldı ve yalnızca 804 dakika sahada kalabildi. Bu süreçte 1 gol ve 2 asistlik katkı sağlayabildi.- Geçen sezon 18 müsabakada görev yaparken bu sezon ise sadece 1 karşılaşmada tercih edildi.- İngiltere Milli Takımı'nda hiç forma giyemedi. U20'de ve U18'de 8 karşılaşmada ağları 3 kez havalandırdı.- Şimdiye kadar bonservisine 7.7 milyon Euro ödendi.- Liverpool altyapısından yetişen Kent, 7 farklı takımın formasını terletti., milli aranın ardından lige ve Avrupa maçlarına konsantre oldu. Fenerbahçe'nin önünde zorlu bir fikstür bulunurken sarı-lacivertliler ilk olarak Samsunspor deplasmanına gidecek.Mourinho'nun takımı, bu maçın ardından Trabzonspor'a konuk olacak ve bu zorlu derbiden sonra yine bir deplasman maçı olarak Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaşacak.FENERBAHÇE Beko, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Scottie Wilbekin'in yerini Skylar Mays'i transfer ederek doldurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, NBA'de son olarak Los Angeles Lakers'ta mücadele eden Mays ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Son 4 sezonda NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Portland Trail Blazers ve Los Angeles Lakers formaları giyen ABD'li guard, 105 maçta 4.3 sayı, 1.7 asist ve 1.2 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.MANCHESTER United ile 24 Ekim Perşembe günü Avrupa Ligi üçüncü maçında karşılaşacak Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. The Times'ta yer alan habere göre;Toplamda 7 maç kaçıracağı belirtilen İngiliz orta saha, Fenerbahçe müsabakasında da sahada olmayacak. İngiliz ekibinde cezalı Bruno Fernades, Shaw, Mazraoui, Malacia ve Yoro da forma giyemeyecek.