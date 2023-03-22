Küfür başına dert açtı!

Maçı izlemeye ABD’den gelen Ünsalan, milli futbolcuya “Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun” dedi. Ortam gerildi. İkiliyi polis ayırdı. İrfan’ın sinkaflı küfürleri mahkemeye taşındı
Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu. Kadıköy'de 8 Ocak 2023günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'daoyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerekoyun dışı kalmıştı. İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem CanÜnsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşanKahveci'ye "Kırmızı kart yemeye utanmıyormusun?" dedi. Milli futbolcunun "Git kendinoyna" demesini üzerine ortam kızıştı. İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.
DUYGU YOĞUNLUĞU KAVGAYA DÖNDÜ
Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2-0 yenik duruma düşmeninverdiği duygu yoğunluğuylafutbolcuya laf attığıancak Kahveci'nin karşılığındasinkaflı sözler sarfettiği yer aldı.
2 YIL HAPSİ İSTENDİ
ÜNSALAN'IN, kızı ve babasının da tanık olarak dinlenilmesi talep edilerek, Fenerbahçe'ye müzekkere yazılıp derbi maçının kamera görüntü kayıtlarının alınması istendi. Kahveci'nin binlerce kişinin bulunduğu ortamda küfür etmek suretiyle Hürrem Can Ünsalan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı, futbolcunun 'Hakaret' suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.