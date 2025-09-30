Kulüple 1907 TL Safi ile 7 milyon €

Fenerbahçe'nin en sansasyonel transferlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nun kulüple olan sözleşmesi hakkında gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. TV 100'deki programda yayınlanan haberde, milli futbolcunun sarı-lacivertlilerle yaptığı anlaşmada maaşının 1907 TL olduğu belirtilirken, tüm ticari anlaşmanın eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı. Benfica'dan bonservisi 22.5 milyon Euro'ya alınan yıldız oyuncu için TFF'ye yapılan bildirimde ücretinin 1907 TL olduğu kaydedilirken Safi Holding ile Kerem arasında imzalanan imaj hakkı sözleşmesi ise yıllık vergiler dahil 7 milyon Euro tutarında. 4 yıllık anlaşmanın karşılığı ise toplam 28 milyon Euro.



DURAN'IN YILLIK MALİYETİ 21 MİLYON EURO!

KEREM'İN kontratıyla ilgili detaylar büyük yankı uyandırırken konuyla ilgili konuşan Hakan Safi'nin, "Her ne olursa olsun Kerem Aktürkoğlu'nun menajer ücreti dahil 35 milyon Euro'yu bulan maddi yükümlülüğünü karşılayacağım. UEFA'dan da görüş aldık. TFF'ye de sorduk. TFF bunun olabileceğini söyledi. Bu benim ilk ve tek ödemem değil. Ben Duran, Talisca, Çağlar ve İrfan Can transferlerinde de cebimden paralar verdim. Jhon Duran'ın bir yıllık kiralama bedeli 21 milyon Euro tutuyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.