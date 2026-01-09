La Gazzetta muhabiri, Guendouzi’yi SABAH Spor için analiz etti: F.Bahçe ucuza aldı

Fenerbahçe, Lazio'dan renklerine kattığı Fas asıllı Fransız orta saha Matteo Guendouzi'yi dün İstanbul'a getirdi. 4.5 yıllık imzayı atan futbolcuyu La Gazzetta dello Sport muhabiri Matteo Nava'ya sorduk. İşte İtalyan gazetecinin SABAH Spor için yaptığı değerlendirmeler: Rakibin oyununu sertliği ve enerjisiyle bozar. Topu kazandıktan sonra ise hiç durmadan diğer ceza sahasına kadar taşıyabilir. Bitmeyen enerjisi, oyunu okuma becerisi ve pozisyon bilgisi onu sahada sürekli görünür kılar.

LAZİO BAŞKANINA TEPKİ VAR!

Zaman zaman eleştiri olsa da Lazio'da taraftarın sevgilisi oldu. Bu transfer, ekonomik boyutunun ötesinde taraftarı mutlu etmedi. Taraftarlar daha büyük yatırımlar beklerken Başkan Claudio Lotito'nun onu satması tepkileri beraberinde getirdi. Genel tabloya bakıldığında Lazio kariyeri için "İyi" demek mümkün. Her zaman kusursuz olmasa da çalışkanlığı ve sahadaki mücadelesi onu taraftar gözünde değerli kıldı. Kalitesi tartışmasız, üst seviye bir orta saha.

GERİDEN OYUN KURMADA İYİ

Onu tek bir cümleyle anlatmak gerekirse; İki yönlü ve savaşçı. Hem savunma hem de hücumda var. Fizik gücü yüksek, agresif bir oyun tarzına sahip. Bu da sık sık kart görmesine neden oluyor. Ama Guendouzi, orta sahayı bu sertlikle oynayan bir futbolcu. Tekniği iyi. Fenerbahçe'ye geriden oyun kurma konusunda yardımcı olabilir. Ama bence en doğru yeri yine box to box. Takımın saha içi düzeni ve rol dağılımı burada belirleyici olacak. Taraftarın onun en iyi halini görmek için biraz zamana ihtiyacı olabilir.

SARRİ BÜYÜK BİR YIKIM YAŞADI

Yaz transfer döneminde değeri rahatlıkla 40 milyon Euro'ya çıkabilecek bir oyuncu profiliydi. Bu yüzden 30 milyona biten bu transfer için "Fazla" demek haksızlık olur. Eğer Avrupa Ligi dahil net bir ilk 11 oyuncusu olarak alındıysa, rakam gayet makul. Lazio teknik direktörü Sarri, Guendouzi'ye güveniyor ve futbolculuğunu beğeniyordu. Aralarındaki ilişki iyiydi. Tek sorun, kart cezaları nedeniyle yaşanan kopukluklardı. Matteo sahada olduğu her maçı neredeyse tamamladı. O nedenle ayrılığı hocayı üzdü. Bunu beklemiyordu.



HERKES SENİ BEKLİYOR!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Erdal Torunoğulları aracılığıyla Guendouzi ile İstanbul yolculuğuna çıkmadan önce görüntülü görüştü. "Tüm taraftarlarımız seni heyecanla bekliyor ve bir an önce sahada izlemek istiyor" diyen başkana Fransız yıldızın cevabı "Ben de sabırsızlanıyorum. Hocam görev verirse Süper Kupa finalinde oynayabilirim, hazırım" oldu.