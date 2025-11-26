Lewandowski yazı bekliyor!

FENERBAHÇE'NİNocak transfer döneminde kadrosuna katmayı çok istediği Robert Lewandowski için önemli bir iddia geldi. Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Barcelona'nın Polonyalı golcüsüyle ciddi şekilde ilgilendi ancak oyuncu bunu reddetti. Barcelona ile olan sözleşmesinin son sezonuna giren dünyaca ünlü yıldızın, en azından yaz ayına kadar takımda kalmak istediği ve ocak ayında bir ayrılık planlamadığı belirtildi. 37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 13 resmi maçta sadece 633 dakika sahada kaldı ve 8 gol attı.