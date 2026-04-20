Maaş krizi

Kadıköy'deki Rizespor maçında son saniyede yaptığı hatayla maçı beraberliğe getiren ve büyük bir yıkıma neden olan kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor. Yönetimin, Brezilyalı eldiven için Avrupa'nın önemli kulüplerinden ilgi mektupları aldığı öğrenildi.
Yaklaşık 1 ay önce başlayan temaslarda kulüpler, sarı-lacivertliler ile temasa geçti ancak süreç somut bir noktaya taşınamadı. Transfer görüşmelerinin tıkanmasının en önemli nedeni, maaş farkı oldu. F.Bahçe'nin, 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtilirken, kulüplerinin oyuncu tarafına en fazla 3 milyon Euro seviyesinde ücret önerdiği kaydedildi.
Aradaki fark nedeniyle taraflar ortak noktada buluşamadı. Bu durum, kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağladığı ifade edildi.