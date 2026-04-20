Maaş krizi

Kadıköy'deki Rizespor maçında son saniyede yaptığı hatayla maçı beraberliğe getiren ve büyük bir yıkıma neden olan kaleci Ederson'un geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanıyor.Yaklaşık 1 ay önce başlayan temaslarda kulüpler, sarı-lacivertliler ile temasa geçti ancak süreç somut bir noktaya taşınamadı.Aradaki fark nedeniyle taraflar ortak noktada buluşamadı. Bu durum, kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağladığı ifade edildi.

