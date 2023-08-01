Maaşa %135 zam geldi

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda biten Zajc, 600 bin Euro olan maaşının 1.4 milyon Euro’ya çıkmasıyla yeni imzayı attı.
Sarı-lacivertli takıma 2018-19sezonunun devrearasında Empoli'dengelen Miha Zajc, sonrasında Genoa'ya kiralanmıştı. Son iki dönemde ortaya koyduğu performansla yönetimden yeni teklif alan Sloven orta saha, "Jesus kalırsaben giderim. Dahauzun süre oynamak istiyorum" resti çekmişti. Sözleşmesini uzatmayan 29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişiile kararını değiştirirkenmaaşına yapılanyüzde 135'lik zamlada 3 yıllık yeni imzayıattı. Zajc'ın 600 bin Euro olan maaşı, 1.4 milyon Euro'ya çıkartıldı.
F.BAHÇE'NİN 10 TRANSFERİ
Edin Dzeko
Dusan Tadic
Rodrigo Becao
Sebastian Szymanski
Alexander Djiku
Ryan Kent
Umut Nayir
Bartuğ Elmaz
Mert Müldür
Miha Zajc