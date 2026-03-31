Maaşı az talibi çok!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp,Nene'nin yıllık 1.5 milyon Euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Rusya'dan da bazı kulüplerin oyuncuyu izlediği öğrenildi.Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon Euro bandında. 23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor.