Fenerbahçe Haberleri Maaşı az talibi çok!
Giriş Tarihi: 31.03.2026

Maaşı az talibi çok!

23 yaşındaki oyuncuya başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere’den ciddi teklifler var. Nene’nin 1.5 milyon Euro yıllık ücreti de kendisine olan cazibeyi artırıyor

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulüp, Malili oyuncuyu yakından takip ediyor. Nene'nin yıllık 1.5 milyon Euro seviyesindeki maaşı, potansiyeline göre düşük bulunurken bu durum taliplerin sayısını artıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor. Rusya'dan da bazı kulüplerin oyuncuyu izlediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Salzburg'dan aldığı genç futbolcu için yönetimin beklentisi ise 25 milyon Euro bandında. 23 yaşındaki futbolcunun gelişimini sürdürmesi halinde fiyatının yükseleceği düşünülüyor.

