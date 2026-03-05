Maça çıkarsan düşüp bayılırsın!

Geçirdiği ağır hastalık nedeniyle 2-2 berabere biten Antalyaspor deplasmanında takımın başında yer alamayan teknik direktör Domenico Tedesco, kupa maçı için Gaziantep'e de gitmedi.. Genç çalıştırıcının, N.Forest karşılaşması için İngiltere'ye giderken hastalık belirtilerinin başladığı veAntalya'ya dönüşte ise 40 yaşındaki hocanın, doktorlaratalimatı verdiği ancak dortorlarındiyerek izin vermediği bildirildi. İstanbul'a gelince Ataşehir Medicana'da tedavi altına alınan İtalyan teknik adama yoğun ilaç tedavisi uygulanmasına rağmen2.5 gün hastanede kalan Tedesco'nun tedavisi evinde devam ediyor. Genç teknik direktörün, sağlık heyetinedediği belirtildi.

