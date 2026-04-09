Mahrez önerildi Bailey listede

Fenerbahçe yönetimi, bu yaz seçim gündemi olmadan yola devam etmeyi planlarken transfer çalışmalarına da başladı. Başkan SadettinSaran, kadro planlamasınınDünya Kupası öncesindebüyük ölçüde tamamlanmasınıistiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda öncelik sol ayaklı kanat transferine verilecek. Mevcut rotasyonda yeralan Kerem Aktürkoğlu, Nene,Anthony Musaba ve OğuzAydın isimlerinin geleceksezon için yeterli görülmediği, bu bölgeye seviye atlatacak bir takviye planlandığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilere menajerler aracılığıyla önerilen ilk isim Suudi Arabistanekibi Al-Ahli'deforma giyen RiyadMahrez oldu. 35 yaşındaki yıldızın,2027'ye kadar sözleşmesivar ama N'Golo Kanteörneğinde olduğu gibi yenidenAvrupa'ya dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir diğer aday ise LeonBailey. Aston Villa formasıgiyen 28 yaşındaki oyuncunundüzenli forma şansı bulabileceğibir takıma gitmek istediğibelirtiliyor. Bailey, bu sezon Premier Lig'de sadece 9 maçta görev alabildi.