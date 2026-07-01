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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Mason Greenwood çıkmaza girdi!

Mason Greenwood çıkmaza girdi!
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Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak adına Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde teklifini yükselttiği öne sürüldü. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Kanarya, transfer yarışında geri kalmamak için bonservis teklifini 40 milyon euro seviyesine çıkardı. Oyuncunun transferinde Roma'nın da devrede olması, pazarlıkları daha da kritik bir noktaya taşıdı. Greenwood'un F.Bahçe'nin sportif projesine olumlu yaklaştığı ve kişisel şartlar konusunda mesafe kat edildiği iddia edildi. Ancak Marsilya'nın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle taraflar arasında henüz anlaşma olmadı.

ANDERSON TALİSCA'YA DA MR!
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren F.Bahçe'ye bir kötü haber daha geldi. Ağrıları nedeniyle dünkü idmana katılamayan Anderson Talisca, Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedbir amaçlı MR'a girdi. Brezilyalı yıldızın durumuna bugün karar verilecek.

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Mason Greenwood çıkmaza girdi!
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