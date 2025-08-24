Meksikalılar gibi tutkulular!

F.Bahçe'nin, West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez, resmi sözleşmeyi imzaladı. Kendisine gösterilen inanılmaz ilgiye teşekkür eden 28 yaşındaki ön libero, "F.Bahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki F.Bahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp" dedi.

TÜM KALİTEMİ GÖSTERİP YÜZDE YÜZLE OYNAYACAĞIM

Fenerbahçeli taraftarlar hakkında çok fazla şey duyduğunu vurgulayan Alvarez, "Onları Meksikalılara benzetiyorum. Fazla tutkulu ve takımları için her şeylerini veriyorlar. Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde yüzümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım. Taraftarlarımızın hiç şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 22 MİLYON EURO

Edson Alvarez transferini özel bir video ile duyuran F.Bahçe, West Ham'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu satın alma opsiyonu ise 22 milyon Euro…