Mert Hakan’a 1 yıl men!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Disiplin Kurulu, yaptığı kısa açıklamasında sarılacivertli futbolcuya 'bahis eylemi nedeniyle' ceza kestiğini duyurdu. 31 yaşındaki oyuncu, savcılık tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında yargılandığı davada tahliye edilmiş ve tutuksuz yargılama kararı verilmişti.



F.BAHÇE: KABUL EDİLEMEZ

Mert Hakan Yandaş'a 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilmesinin ardından F.Bahçe açıklama yayınladı. Duyuruda, "Kaptanımız Mert Hakan Yandaş hakkında, PFDK tarafından verilen 12 ay hak mahrumiyeti cezası kabul edilemez niteliktedir. Henüz sonuçlanmamış bir ceza yargılaması gerekçe gösterilerek verilen bu disiplin cezası, futbolcumuz açısından telafisi güç zararlara yol açabilecek niteliktedir. Söz konusu kararın kaldırılması amacıyla TFF Tahkim Kurulu nezdinde gerekli itiraz başvuruları ivedilikle yapılacaktır'' ifadeleri kullanıldı.