Mert Müldür Fenerbahçe’de

Futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler, milli yıldızın kulübü Sassuolo’yu da ikna etti. Sonraki satıştan pay maddesi üzerindeki pazarlıklar tamamlandığı an transfer resmiyete dökülecek
Sol beke Kent, forvete Dzeko ve Umut Nayir, stopere Djiku, 10 numaraya da Szymanski'yi alan Fenerbahçe sağ bekte de mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim milli takım forması da giyen Mert Müldür ile daha önce her konuda anlaşma sağlamış iş futbolcunun formasını giydiği Sassuolo'yu iknaya kalmıştı. Fenerbahçe,Serie A temsilcisi ile 7.5 milyonEuro'dan başlayan bonservispazarlığında 2.5 milyonEuro'ya inmeyi başardı.
YÜZDE 15 PAY İSTİYORLAR
Fenerbahçe ile İtalyan kulübü, Mert Müldür'ün sonraki satışından pay için pazarlıklara devam ediyor. Sassuolo yüzde 15 pay isterken sarı-lacivertlilerpay vermeme konusunda ısrarcı. İki kulüp konuyla ilgili anlaşmayı sağladığı an imzalar atılacak. Mert geçen sezon ayak bileğindekiçatlak nedeniyle sahalardan uzunca birsüre uzak kalmak zorunda kalmıştı.
BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Soru işaretleri var! Mert Müldür iyi bir oyuncu. Stoper ve sağ bek pozisyonunda değerlendirilebilir ama bu tip futbolcuların bir önceki sezonda ortaya koydukları performans çok önemli. Geçen seneye bakıldığında doğal olarak soru işaretleri var. Bilek sakatlığı nedeniyle ciddi bir maç eksiği sıkıntısı yaşadı. Gerçek bir analiz yapmak için acele etmemek ve beklemek lazım. Eğer güçlenip, takıma adapte olursa faydalı olacağı görüşündeyim.