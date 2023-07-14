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Giriş Tarihi: 14.7.2023

Mert Müldür Fenerbahçe’de

Samet YÜKSEL
Mert Müldür Fenerbahçe’de

Futbolcu ile el sıkışan sarı-lacivertliler, milli yıldızın kulübü Sassuolo’yu da ikna etti. Sonraki satıştan pay maddesi üzerindeki pazarlıklar tamamlandığı an transfer resmiyete dökülecek

Sol beke Kent, forvete Dzeko ve Umut Nayir, stopere Djiku, 10 numaraya da Szymanski'yi alan Fenerbahçe sağ bekte de mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim milli takım forması da giyen Mert Müldür ile daha önce her konuda anlaşma sağlamış iş futbolcunun formasını giydiği Sassuolo'yu iknaya kalmıştı. Fenerbahçe, Serie A temsilcisi ile 7.5 milyon Euro'dan başlayan bonservis pazarlığında 2.5 milyon Euro'ya inmeyi başardı.

YÜZDE 15 PAY İSTİYORLAR
Fenerbahçe ile İtalyan kulübü, Mert Müldür'ün sonraki satışından pay için pazarlıklara devam ediyor. Sassuolo yüzde 15 pay isterken sarı-lacivertliler pay vermeme konusunda ısrarcı. İki kulüp konuyla ilgili anlaşmayı sağladığı an imzalar atılacak. Mert geçen sezon ayak bileğindeki çatlak nedeniyle sahalardan uzunca bir süre uzak kalmak zorunda kalmıştı.

BİR GÖRÜŞ
ÖMER ÜRÜNDÜL
Soru işaretleri var!
Mert Müldür iyi bir oyuncu. Stoper ve sağ bek pozisyonunda değerlendirilebilir ama bu tip futbolcuların bir önceki sezonda ortaya koydukları performans çok önemli. Geçen seneye bakıldığında doğal olarak soru işaretleri var. Bilek sakatlığı nedeniyle ciddi bir maç eksiği sıkıntısı yaşadı. Gerçek bir analiz yapmak için acele etmemek ve beklemek lazım. Eğer güçlenip, takıma adapte olursa faydalı olacağı görüşündeyim.

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Mert Müldür Fenerbahçe’de
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