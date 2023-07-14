Mert Müldür Fenerbahçe’de

Sol beke Kent, forvete Dzeko ve Umut Nayir, stopere Djiku, 10 numaraya da Szymanski'yi alan Fenerbahçe sağ bekte de mutlu sona çok yakın. Sarı-lacivertli yönetim milli takım forması da giyen Mert Müldür ile daha önce her konuda anlaşma sağlamış iş futbolcunun formasını giydiği Sassuolo'yu iknaya kalmıştı.Fenerbahçe ile İtalyan kulübü, Mert Müldür'ün sonraki satışından pay için pazarlıklara devam ediyor.İki kulüp konuyla ilgili anlaşmayı sağladığı an imzalar atılacak.Soru işaretleri var!Müldür iyi bir oyuncu. Stoper ve sağ bek pozisyonunda değerlendirilebilir ama bu tip futbolcuların bir önceki sezonda ortaya koydukları performans çok önemli. Geçen seneye bakıldığında doğal olarak soru işaretleri var. Bilek sakatlığı nedeniyle ciddi bir maç eksiği sıkıntısı yaşadı. Gerçek bir analiz yapmak için acele etmemek ve beklemek lazım. Eğer güçlenip, takıma adapte olursa faydalı olacağı görüşündeyim.