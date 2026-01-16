Mert’ten Beytullah’a forma jesti

F.Bahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendiği maçta tüm dikkatleriçekti… 82. dakikada Talisca'nın golüne kadarBeytullah ilk tebriği sarı-lacivertli takımın, A Milli formayı giyen tecrübeli mevkidaşı Mert Günok'tan aldı. Karşılaşma bitiminde Mert,36 yaşındaki tecrübeli ismin bu jesti karşısında duygulanan genç kaleci,'a,açıklamasını yaptı.